Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı

05.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:05
Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı

Son dakika haberler: BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, devlet töreni için Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, devlet töreni için Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile beraberindeki askerleri taşıyan, 'Cougar' tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucu helikopterin, Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterdeki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49), Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45), Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

ŞEHİTLER, DEVLET TÖRENİYLE SON YOLCULUĞA UĞURLANACAKŞehit askerler memleketlerinde toprağa verilmeden önce Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devlet töreni düzenlenecek. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, görev yaptıkları Elazığ'dan tören için Ankara'ya uğurlandı. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın kuzeni olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.    Elazığ Havalimanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Şehitler, öz geçmişlerinin okunmasının ardından askeri kargo uçağıyla Ankara'ya dualarla uğurlandı.

- Elazığ
Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:22:00. #1.14#
title