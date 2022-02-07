(Havadan fotoğraflarla) Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın (3)

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

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