Son dakika haberleri... (havadan fotoğraflar) Belgrad Ormanı'na piknikçi akını Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ikinci hafta sonunda havanın bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olmasına rağmen Belgrad ormanları önemli bir kalabalığı ağırladı.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ikinci hafta sonunda havanın bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olmasına rağmen Belgrad ormanları önemli bir kalabalığı ağırladı. Yakınlan manganlardan yükselen dumanlar orman üzerinde sis perdesi olustururken, orman yollarının kenarları otomobillerle doldu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi. Belgrad Ormanlarına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'lular ilgi gösterdi. Havanın kapalı olmasına rağmen ağaç altlarını dolduran İstanbullular öğlen saatinin gelmesiyle mangalları yakınca Belgrat ormanlarının üzerinde duman tabakası oluştu. İstanbulluların akını sonrasında orman içindeki otoparklarda yer kalmayınca vatandaşlar, araçlarını orman yolları kenarlarına çekti. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA