Son dakika haberleri! HATAY HAYVANSEVERLER, HATAY'DA 20 HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BARINAĞA VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULDU
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Son dakika haberleri! HATAY HAYVANSEVERLER, HATAY'DA 20 HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BARINAĞA VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULDU

Son dakika gündem haberi: HATAY'da hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 20 hayvanın ihmal nedeniyle ölmesi üzerine kesilen 18 bin 940 liralık cezayı az buldu.

15.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:37

HATAY'da hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 20 hayvanın ihmal nedeniyle ölmesi üzerine kesilen 18 bin 940 liralık cezayı az buldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, yaşanan sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını, belediyenin 4 yıldır barınak sorununu çözemediğini kaydetti.

Hatay Valiliği, sosyal medya platformlarında 11-12 Ağustos tarihlerinde paylaşılan görüntüler ile gelen şikayetler üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda görüntülerdeki olayların Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 40 görüntünün incelenmesi sonucunda 20 adet farklı hayvanın bakımının ihmal edildiği ve öldüğü kanaatine varıldığı, inceleme ve tespit tutanakları ile kayıt altına alındığı kaydedilen açıklamada, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlere muhalefet etmekten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 18 bin 940 lira idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, ilgili kurum yetkililerinden gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi, uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

'VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULUYORUZ'

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hayvan Hakları Federasyonu Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, "Yetkililerle bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde hiçbir netice alamayınca biz üzülerek görüntüleri sosyal medyaya taşımak zorunda kaldık. Bugüne kadar burada o kadar hayvan öldü. Bunun yükü, vebali ağır. Çünkü gün geçtikçe başka canlar da kaybediyoruz. Verilen cezayı bizler yetersiz buluyoruz. Biz belirlenen diğer yaptırımların da uygulamaya geçirmesini istiyoruz. Buranın hayvanlar açısından yaşanabilir bir alan olmasını istiyoruz. Bizim sesimizi duyan Hatay Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür ediyoruz. Burada hayvanların sağlıklı bir şekilde bulaşıcı hastalıklardan kurtularak, mamasını, suyunu temiz bir şekilde yiyip, içip burada konaklamalarını istiyoruz" dedi.

'4 YILDIR BARINAK KURULAMADI'

Barınakta personel eksikliği olmadığını, sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını kaydeden Çam, şunları söyledi:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi yaklaşık olarak 4 yıldır burada Hatay il sınırları içerisinde büyük bir barınak kurmak için araştırmalar yapıyor. Bu 4 yıldır bitmeyen bir süreç. Hatay genelinde 15 ilçe var Bu 15 ilçenin 3'ünde gerekli şartları taşıyan barınak var. Bunlardan biri bulunduğumuz barınak. İskenderun'da ve Samandağ'da bulunan bir barınak var. Samandağ'daki barınağımız Hatay geneline takviye yapacak, yardımcı olacak bir pozisyonda değil. İskenderun'daki barınağımız kendi ilçe sınırları haricinde hiçbir yere yetemiyor. Bu da İskenderun'un kendi içerisinden çıkıp Büyükşehir'e yardımcı olması da beklenmiyor. 15 ilçenin tamamında kendi bünyelerinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin olması gerekiyor."

Hayvanların ölümüne neden olanların hala görevinde olduğunu kaydeden Çam, tek istediklerinin bilinçli bir hayvansever, veteriner ve tekniker ekibin göreve getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! HATAY HAYVANSEVERLER, HATAY'DA 20 HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BARINAĞA VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULDU

Kaynak: DHA

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