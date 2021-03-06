Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

06.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:05

Hatay'da bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesinde, bir telefon tamircisine gelen müşterinin cep telefonu bataryası patlayarak alev aldı.

Telefondan çıkan alevler müşterinin üzerine sıçradı.

İsmi öğrenilemeyen müşteri yanmaktan, üstündeki kazağı çıkartarak kurtuldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Cemil Arslan, telefon bataryasının şişmiş şekilde kendilerine getirildiğini belirterek, "müşteri telefonunun tamir edilmesini bekliyordu. Tabii biz o arada cihazı söküp bataryayı çıkardık. O anda işte patlama gerçekleşti." dedi.

İş yeri sahibi Bilal Kuyucu ise bataryanın silah gibi patladığını vurgulayarak, "Bir anda cihazın patlaması bizi şok etti, çok korktuk. Müşterimizin de ensesine geldi hatta. Çok korkunç patladı, silah gibi patladı, kendimi dışarıya attım hemen. Bizi bir anda şok etti ve hala da şoku üzerimizden atamadık. Çok şükür müşteriye bir şey olmadı ama o korku insana yeter. Bir anda olan bir şey, daha önce birkaç defa böyle bir olayla karşılaşmıştık ve bu seferki kötü patladı." diye konuştu.

Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Kenan Doğulu Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 23:05:55. #1.16#
title