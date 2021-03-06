Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'da bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesinde, bir telefon tamircisine gelen müşterinin cep telefonu bataryası patlayarak alev aldı.

Telefondan çıkan alevler müşterinin üzerine sıçradı.

İsmi öğrenilemeyen müşteri yanmaktan, üstündeki kazağı çıkartarak kurtuldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Cemil Arslan, telefon bataryasının şişmiş şekilde kendilerine getirildiğini belirterek, "müşteri telefonunun tamir edilmesini bekliyordu. Tabii biz o arada cihazı söküp bataryayı çıkardık. O anda işte patlama gerçekleşti." dedi.

İş yeri sahibi Bilal Kuyucu ise bataryanın silah gibi patladığını vurgulayarak, "Bir anda cihazın patlaması bizi şok etti, çok korktuk. Müşterimizin de ensesine geldi hatta. Çok korkunç patladı, silah gibi patladı, kendimi dışarıya attım hemen. Bizi bir anda şok etti ve hala da şoku üzerimizden atamadık. Çok şükür müşteriye bir şey olmadı ama o korku insana yeter. Bir anda olan bir şey, daha önce birkaç defa böyle bir olayla karşılaşmıştık ve bu seferki kötü patladı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak