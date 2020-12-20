Son dakika haber! Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te, dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.