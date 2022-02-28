Son dakika haberleri: 'Hastane sınıfı' ile çocuklar eğitimlerinden geri kalmayacak

İSTANBUL (DHA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Medical Park Bahçelievler Hastanesi ile Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ortak projesi kapsamında, hastanede yatarak tedavi gören çocuklar için "Hastane Sınıfı" açıldı. Hastane sınıfında, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki hastanede yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerinin devamı hedefleniyor.

Açılış töreninde Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Medikal Direktörü ve Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Dr. İsmail Akdemir, Genel Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şb. Müdürü Gülşen Özer ve diğer yetkililer hazır bulundu.

"BU SINIF ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, açılışta yaptığı konuşmasında her alanda eğitimin kutsallığına inandığını dile getirdi. Bundan 3 yıl önce Orta Öğretime Destek Birimini kurarak Milli Eğitim Bakanlığı ile özel çalışmalar yapmaya başladıklarına değinen Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Bugün de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hastanemizde uzun süreli tedavi gören çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bu sınıfın açılışını yapıyoruz. Hastanenin gülen yüzü olacak bu hastane sınıfı uygulamalarının, bütün sağlık kuruluşlarına yayılmasını temenni ediyorum" dedi.

"YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Medikal Direktörü ve Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan çocuklarımız için hastanemizde yaptığımız yatırımlar, sadece sağlıklarını iyileştirmek yönünde değil. Uzun süre hastanede kalma gerekliliği olan çocukları tedavi ederken, bir taraftan da çocuklarımızın iyileşerek kendi yaşıtlarına uygun sağlıklı ve üretken bir gelecek oluşturmalarını hedefliyoruz. 2014 yılından itibaren çocuk gelişimcileri, psikologlar ve çocuk psikiyatristleri ile hastanelerimizde tedavilerimizi yürütüyoruz. Bu anlamda çocukların hastanede kalış süreleri boyunca yaşam kalitelerini artırmanın, okuma, anlama, öğrenme, sosyal ve matematik zeka gibi kavramların korunmasının da çok önemli olduğunu biliyoruz."

"ONLARI HAYATA BAĞLIYORUZ"

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi Müdürü Gülşen Özer ise sağlıkla sınanmanın ne demek olduğunu bu pandemi döneminde 7'den 77'ye herkesin gördüğünü belirtti. Amaçlarının çocuk hastaları, özellikle uzun süren kanser tedavileri nedeniyle yaşadıkları belirsizlik ve güvensizlik ortamından çıkarmak ve hayata doğru çekmek olduğunu belirten Gülşen Özer, "Hastanede eğitim, çocukların tedavilerini tamamlayıp okullarına döndüklerinde akademik eğitimlerinden geri kalmamalarını sağlayacak. Bu da psikolojilerini çok olumlu yönde etkiliyor" şeklinde konuştu.

Gülşen Özer, hastane sınıfında Hemotoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören 25; organ nakil bölümlerinden ise 15 öğrencinin eğitim göreceğini belirterek okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerin verileceği programda aynı zaman müzik ve rehberlik öğretmenlerinin de görev yapacağını söyledi.