Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar
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Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar

İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir bakım merkezi çalışanları, 'hasta yakınları bize saldırıyor' ihbarında bulunarak olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptılar.

Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir bakım merkezi çalışanları, 'hasta yakınları bize saldırıyor' ihbarında bulunarak olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptılar.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hizmet veren Güncel bakım merkezi, Polis Haftası ve Polis günü dolayısıyla polis ekiplerine ilginç bir kutlama yaptı. Bakım merkezi çalışanları acil çağrı merkezini arayarak 'hasta yakınlarının bakım merkezi çalışanlarına saldırdığı' ihbarında bulundular. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, konfetilerle karşılandı. Ekipleri, bakım merkezinde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları Türk bayraklarıyla ve marşla karşıladılar. Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, kendiler için hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını dile getirdiler. Polis ekipleri, kendileri için kutlama hazırlayan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar
Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar
Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar
Son dakika haberleri... Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER

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