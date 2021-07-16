Son dakika haberleri... Hasan Hüseyin Halisdemir'in selamına Arnavutköy'de coşkuyla karşılık verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Hasan Hüseyin Halisdemir'in selamına Arnavutköy'de coşkuyla karşılık verildi

Son dakika haberleri... Hasan Hüseyin Halisdemir'in selamına Arnavutköy'de coşkuyla karşılık verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla yola çıkan ve uğradıkları 8 ilden toprak alarak Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine pedal çeviren 25 profesyonel sporcu, dönüşlerinde Arnavutköy'de coşkuyla karşılandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla yola çıkan ve uğradıkları 8 ilden toprak alarak Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine pedal çeviren 25 profesyonel sporcu, dönüşlerinde Arnavutköy'de coşkuyla karşılandı. Şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in Arnavutköylülere selam yolladığı videonun izlendiği esnada, duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi bir dizi etkinlik düzenledi. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'den yola çıkan ve 8 ile uğrayarak, almış oldukları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıran 25 profesyonel bisiklet sporcusu karşılandı. Şehidin kabrinden gelen sporcular Arnavutköylüler tarafından coşkuyla karşılanırken, sporculara Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Programda, şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in Arnavutköy'den yola çıkan sporcular ve Arnavutköy halkı için yolladığı video mesaj izlenirken ise duygu dolu anlar yaşandı.

"O ruhu bize tekrar yansıttılar"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sporcularımız Arnavutköy'den başlayarak sembol şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine yolculuk ettiler. O ruhu bize tekrar yansıttılar ve her yıl oldukları gibi uğradıkları illerden aldıkları toprakları saygı niyetinde şehidimizin kabrine ulaştırdılar. Şehidimizin babası bize mesaj yolu ile selam yollamış ellerinden öpüyoruz ve şehidimizin aziz hatırasını ömürler boyu taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

9 Temmuz'da yola çıktıklarını söyleyen sporcu Sadullah Albayrak, "6 gün boyunca bin 200 kilometre pedal çevirdik. Mutluyuz, gururluyuz. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına böyle bir projeye dahil olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam İlyas Tetik Levent Yüksel
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Hasan Hüseyin Halisdemir'in selamına Arnavutköy'de coşkuyla karşılık verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:35:32. #1.15#

title