Son dakika haberleri! Halk oyunları ekibi yöresel kıyafetlerini giyip aşı olmaya geldi

Edinilen son dakika haberine göre - Halk oyunları ekibi yöresel kıyafetlerini giyip aşı olmaya geldi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde halk oyunları ekibi, yöresel kıyafetlerini giyerek hastaneye aşı olmaya geldiler.

- Halk oyunları ekibi yöresel kıyafetlerini giyip aşı olmaya geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde halk oyunları ekibi, yöresel kıyafetlerini giyerek hastaneye aşı olmaya geldiler. Halk oyunları ekibi bir yandan aşılarını yaptırırken bir yandan da vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ne farkındalık oluşturmak adına Hoyek Halk Oyunları Ekibi yöresel kıyafetlerini giyerek aşı oldular. Aşı olmanın önemine vurgu yapmak isteyen Hoyek Halk Oyunları ekibinin genç üyeleri hastanenin aşı birimine gelerek yöresel kıyafetlerini giydikten sonra halk oyunları oynamak yerine aşı kayıtlarını yaptırdılar. Aşı kaydını yaptıran hak oyunları ekibi teker teker aşılarını yaptırdılar.

Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Minici, halk oyunları ekibinin farklı bir farkındalığa imza attığını belirterek, "Bugün Bolvadin Devlet hastanesi olarak büyük bir farkındalığa imza attık. Hoyek Halk Oyunları ekibinin genç bireyleri, hem kendi sağlığı hem de aşı farkındalığı için Covid Aşı Polikliniğimize aşı yaptırmak için başvurdular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim bu farkındalık projesi için. 18 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı sabah 08.00 akşam 24.00 saatleri arası yedi gün aşı polipliğinize bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal