Son dakika haberleri: Halfeti'de polislerden öğrencilere tekne gezisi
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Son dakika haberleri: Halfeti'de polislerden öğrencilere tekne gezisi

Son dakika haberleri: Halfeti'de polislerden öğrencilere tekne gezisi
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Halfetili öğrenciler tekne turuna katıldı.

Halfetili öğrenciler tekne turuna katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen talep doğrultusunda Seldek İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik tekne turu düzenledi.

Okul Müdürü Mustafa Kaarakoç, öğrencilerin güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Komiser Murat Aranmış ise öğrencilerin talepleri doğrultusunda onları tekne ile gezdirdiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Cafer Acar da ilk kez tekne turuna katıldığını ifade ederek, öğretmen ve polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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