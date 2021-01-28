Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü
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Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü

28.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:58

Adana'da güvercin uçurduğu sırada tabancayla sırtından vurulan Hüseyin Korkmaz'ı öldüren Serkan A. ile ona yardım eden Orhan A. ve cinayeti azmettirdiği öne sürülen amcası Enver A. gözaltına alındı. Korkmaz'ın, bundan 24 yıl önce adının karıştığı, 1 kişinin öldüğü, Enver A.'nın ise felç kaldığı olay nedeniyle saldırıya uğradığı iddia edildi.

24 Ocak günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde evinin damında güvercin uçuran Hüseyin Korkmaz, kuşlara yem verdiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SIRTINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Korkmaz sırtından yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Korkmaz, kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü

CİNAYETİN NEDENİ 24 YILLIK HUSUMET İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırının olduğu saatlerde olay yerine yakın bir bölgede Serkan A.'ya ait olduğu belirlenen şüpheli otomobilin izini sürdü. Polis, Korkmaz'ın, bundan 24 yıl önce adının karıştığı, Deniz K.'nin öldüğü ve Enver A.'nın ise felç kaldığı olay nedeniyle saldırıya uğramış olabileceğini değerlendirdi. Araştırmasını derinleştiren polis, Serkan A.'nın, söz konusu olayda felç kalan Enver A.'nın yeğeni olduğunu tespit etti.

Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü

"GÜVERCİNLERİM ONUN BİNASINA GİDİYOR DİYE VURDUM"

Bu bilgiler ışığında Enver A. yeğeni Serkan A. ve şüpheli aracı kullanan arkadaşı Orhan A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan A.'nın ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini kabul ederek, "Güvercinlerim onun olduğu binaya doğru gidiyordu. Bu nedenle onu vurdum. Orhan da bana yardım etti" dediği öğrenildi. Enver A.'nın cinayeti azmettirdiği iddialarını ise reddetti. Polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı sulama kanalı içerisinde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A. ile arkadaşı Orhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Enver A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvercin uçururken vurulan gencin, 24 yıllık husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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