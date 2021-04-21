Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada Güngören'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden kamyonetin kaldırımdaki yayaya çarptığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - Güngören'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden kamyonetin kaldırımdaki yayaya çarptığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ali Turan ve hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 15 Nisan Perşembe günü saat 17: 55 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DIV 832 plakalı kamyonet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Turan'a daha sonra park halinde olan minibüse çarparak durdu. Turan, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki duvara fırlayarak ağır yaralanırken kamyonet şoförü minibüse çarptıktan sonra araç içerisinde hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi

Feci kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yeri kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde tekstil işçisi Mehmet Ali Turan'ın mesaisi bittikten sonra işyerinden ayrılarak evine gitmek için yola çıktığı esnada cadde üzerinde kontrolü kaybederek kaldırıma savrulan kamyonetin Turan'a şiddetli şekilde çarptığı görülüyor. Kamyonetin Mehmet Ali Turan'a çarptıktan sonra park halindeki minibüse vurarak durduğu anlaşılırken iş yerinden çıkmakta olan diğer işçilerin ise saniyelerle kazayı atlattığı görülüyor.

Yaralının kanlar içinde yer yattığı anlar cep telefonu kamerasında

Kaza sonrası Mehmet Ali Turan'ı yerde kanlar içinde gören iş arkadaşları Turan'ın bilincinin kapanmaması için dakikalarca uğraştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Turan'ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Kaza sonrası yaralının kanlar içinde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Feci kaza sonrası yaralı kazazedeye yardım ettiklerini söyleyen Volkan Akova,

"Olay mahalli 18: 00-18: 30 sıralarıydı sanırım. Yağmurlu hava vardı. Çatıda çalışıyorduk. Çok büyük bir ses geldi. Tabi biz olay anında hemen çıktık. Arabanın herhalde arka tarafı kaymış. Duran arabaya vurdu. Hemen akabinde de arkadaş işten çıkıyordu sanırım, arabanın arasında kaldı. Ağır yaralıydı. Hemen ilk müdahaleyi yaptık biz. Klimacı arkadaşlar vardı. Dili boğazına kaçmıştı. Kaşıkla dilini çıkartmaya çalıştık. 10-15 dakika mücadele ettik. Ambulansı çağırdık. Esnaf arkadaşlarla ambulansa kaldırdık. Yetiştirdik ama ağır yaralıydı" diye konuştu.

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Turan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
Silahla arkadaşını öldüren şahıstan şaşkına çeviren savunma
Silahla arkadaşını öldüren şahıstan şaşkına çeviren savunma
Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:11:41. #1.14#

title