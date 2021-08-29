GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan sulama göletinin yaklaşık 20 metreyi bulan derinliği, sıcaklığın etkisi ve sulama nedeniyle 1 metreye kadar düşünce balık ölüleri kıyıya vurdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan sulama göletinin yaklaşık 20 metreyi bulan derinliği, sıcaklığın etkisi ve sulama nedeniyle 1 metreye kadar düşünce balık ölüleri kıyıya vurdu. Son zamanlarda artan sıcaklıklar ile birlikte sulama amacıyla kullanılan İnegöl ilçesi, kırsal Şibali Mahallesi'ndeki göletin yaklaşık 20 metreyi bulan derinliği, 1 metreye kadar düştü. Göletin derinliğinin azalmasıyla birlikte balıklar da kıyıya vurdu. Çok sayıda balık ölürken, bölge halkı duruma tepki gösterdi. Aynı durumun daha önce de yaşandığını söyleyen çiftçiciler, yetkililerin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Mahalle halkından İsmail Durmuş, yıllardır mahsullerini tarla ve bahçelerini buradan suladıklarını ifade ederek, Bu acı manzarayı yıllar öncesinde de görmüştük. Sulama ile birlikte aşırı sıcaklardan sular çekilmeye başlayınca, balıklar da aynı yere toplanmaya başlıyor. Yetkililerin buraya su takviyesi yapması gerekiyor. Yüzlerce balık bu bölgede toplanarak kıyıya vurmuş ve telef olmuş. Su takviyesi gerçekleşseydi, böyle bir manzara ile karşılaşmazdık. Umarız bir daha böyle bir durum yaşanmaz dedi.

GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
GÖLETTEKİ SU ÇEKİLDİ, BALIKLAR ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:18:22. #1.15#

title