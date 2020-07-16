Son dakika haberleri | Gölcük Ulaşlı sahil parkı yenileniyor
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Son dakika haberleri | Gölcük Ulaşlı sahil parkı yenileniyor

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Ulaşlı Sahil Parkı'nda imalat ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Son dakika haberleri | Gölcük Ulaşlı sahil parkı yenileniyor
16.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Ulaşlı Sahil Parkı'nda imalat ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli'de sahil parkları özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şehre birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu parklarda yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Gölcük Ulaşlı Sahili'nde son olarak ipek halat imalatı yapılarak kentsel donatı elemanları yenileniyor.

Çalışmalar kapsamında Ulaşlı sahilinde vatandaşların ve özellikle çocukların güvenliği amacıyla yolunun denize bakan kısmına 120 metre uzunluğunda ipek halat imalatı gerçekleştirdi. Sahil parkında ayrıca mini bir iskele de inşa ediliyor. 6 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde olacak iskele ile olta balıkçılığı yapan vatandaşlara yeni bir alan oluşturacak.

İmalat çalışmalarının yanı sıra Ulaşlı sahil parkında vatandaşların kullandığı kentsel donatı elemanları da bakımdan geçiyor. Eskiyen ve hasarlı kentsel donatı elemanlarının tamir ve boyama işleri yapılıyor. Sahil parkında ayrıca ot biçimi ve mıntıka temizliği yapıldı. Ayrıca sahildeki kumsal alanda da ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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