Son dakika haberleri! Gölcük'te çıkan çatı yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi 94. Sokak'da bir apartmanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı kaplaması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök