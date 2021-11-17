Son dakika haberleri | Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor

Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor

VAN - Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz mevsimi süresince mesken tutan ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanan flamingolar görsel şölen sunuyor.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası, sulak alanlarıyla çok sayıda türden binlerce kuşu bünyesinde barındırıyor. Van Gölü Havzasının en önemli sulak alanlarından Erciş Çelebibağı ve Erçek sulak alanlara ilkbahardan bu yana konaklayan flamingolar, başta yöre halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunuyor. Gölde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingoların, göç yolculuğu Ekim ayından itibaren başlıyor. Flamingoların yanı sıra, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek sulak alanı doğasever ve vatandaşların ilgi odağı oluyor. Gölde konaklayan flamingolar havadan dronla görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Binlerce flamingoya her yıl ev sahipliği yapan Özalp ilçesindeki Akgöl ile Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün tamamen kuruması, havzadaki sulak alanlardaki seviyenin düşmesi ve Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilmeyle yaşam alanları daralan kuşlar, bu sene daha çok akarsularla gölün buluştuğu Gölağzı ve Çelebibağı sulak alanlarını mesken edindi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü Havzasında yaşayan flamingolar, yaz mevsiminde baharın gelmesi ile beraber haber getirmişlerdi. Biz o zaman yaptığımız araştırmalarda bu sene havaların geç ısınmasına bağlı olarak biraz geç gelmişlerdi. Ama havaların ısınıp kurak etmesine bağlı olarak Van Gölü etrafındaki her alanda flamingoları görmek mümkün oldu. Eskiden görün görünen yerlerde yoğunluğu artı ama hiç görülmemiş olan yerlerde de artık flamingoları görmek mümkün oldu. Bunun sebebi de kuraklığa bağlı olarak alanların sıvılaşması bir flamingoların beslenmesinin sağlaması. Etraftaki bulunan yerlerde Akgöl gibi göllerin kurumasına bağlı olarak buranın popülasyonu arttı. Erçek Gölü bu konuda sığ olması ve oraya yavaş yavaş çekilmesine bağlı olarak da bu sene göç sezonuna kadar bu sene kışa kadar flamingolar burada rahat bir şekilde beslenmesini yapıp göçünü tamamlayacaklar. Flamingolar buraya gelirken nasıl güvenli bir şekilde gelmişse güvenli bir şekilde de buradan ayrılacaklar. Memnun olurlarsa gelecek sene tekrar daha çok sayıda buraya gelecekler. Eğer duayı korursak doğadaki bütün canlılar bizi ziyaret etmeye gelirler" dedi.