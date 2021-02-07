Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor
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Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

07.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:52

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal bloğun sırrı 3 gündür çözülemedi. Bölgede jandarma ekiplerinin nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişi sürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.

Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

MERAKLI KÖYLÜLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin 3 gündür süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.

Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

"AKŞAMA KADAR BEKLEYECEĞİZ, BAKALIM NE OLACAK?"

Köy sakinlerinden Osman Bahçe, merakla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Valla biz de ne olduğuna anlam veremedik. Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz. Bugünde akşama kadar bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

JANDARMA NÖBETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de dün inceleme yaptığı metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya nereden ve nasıl getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için ise incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bölgede meraklı bekleyiş ile jandarma nöbeti havadan görüntülendi.

Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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