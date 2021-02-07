Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor

Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.

MERAKLI KÖYLÜLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin 3 gündür süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.

"AKŞAMA KADAR BEKLEYECEĞİZ, BAKALIM NE OLACAK?"

Köy sakinlerinden Osman Bahçe, merakla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Valla biz de ne olduğuna anlam veremedik. Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz. Bugünde akşama kadar bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

JANDARMA NÖBETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de dün inceleme yaptığı metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya nereden ve nasıl getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için ise incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bölgede meraklı bekleyiş ile jandarma nöbeti havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı