Son dakika haberleri... Giresun'da sahte engelli raporu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Giresun'da sahte engelli raporu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Giresun'da sahte engelli raporu operasyonu

Son dakika haberine göre Giresun merkezli 5 ilde sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkararak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Giresun merkezli 5 ilde sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkararak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin sahte evrak, imza ve raporla sağlık kurulunu yanılttıkları belirlendi. Bunun üzerine Bulancak ilçe merkezli Giresun, Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi ve teknisyen olarak çalışan personellerin de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis tarafından yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili engelli raporu bulunan çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. - GİRESUN

Son dakika haberleri... Giresun'da sahte engelli raporu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Donald Trump Şans Oyunları Cengiz Ergün Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Giresun'da sahte engelli raporu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:42:41. #1.11#