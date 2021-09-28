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Son dakika haberleri: "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış Projesi" yapıldı

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri:

Son dakika haberlerine göre Ensar Vakfı yürütücülüğündeki "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış Projesi" tamamlandı.

Ensar Vakfı yürütücülüğündeki "Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Genç Bakış Projesi" tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Erasmus+Programı Gençlik Diyaloğu" bünyesinde desteklenen çalışma sona erdi.

İlk etabı temmuzda Karadeniz ve İç Anadolu, ikinci etabı ağustosta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan projenin son etabı Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da gerçekleştirildi.

Bölgesel gençlik istihdamına katkı sağlamak için yürütülen proje ile bölgeden gelen gençler, 2 gün boyunca yapılan çalıştaylarda farklı konularda düşüncelerini paylaştı.

Projenin kapanış programı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanı Prof. Dr. M. Lütfi Arslan, Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç'un konuşmaları ile panel oturumlarıyla devam etti.

Toplam 3 etaplı projeye katılan 130 genç bölgedeki gençlik istihdamına yönelik çalışmalara katkı sağladı.

Program katılımcılara sertifika takdimi ve değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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