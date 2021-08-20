Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu

Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi, Belediyemiz Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi, Belediyemiz Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu.

Kentsel Tasarım Müdürü Teoman Hakan Orhan tarafından gerçekleştirilen sunum eşliğinde Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, "Şehrimizde Kentsel Dönüşüm alanı olarak en çok üzerinde çalıştığımız Eski Sanayi Sitesi'nde uygulanabilir bir yol haritasını görüşmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, il başkanlarımız ve hak sahibi vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Bayburt Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm sürecinin hızlanması, şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm projemizin son durumunu ve toplantıda aldığımız notlarımızı başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere bakanlık yetkililerine arz edeceğiz. Kentsel Dönüşüm sürecini başından beri birlikte takip ettiğimiz valimiz ve milletvekilimiz ile tekrar Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek TOKİ yetkilileriyle de yapacağımız temaslarımızla süreci hızlandıracağız" dedi. - BAYBURT

Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu
Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Genç Osman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm projesi konuşuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 09:44:39. #1.16#

title