Son dakika haberleri... Genç bahriyeliler, Çanakkale şehitlerini selamladı

Son dakika haberi... Deniz Harp Okulu öğrencileri uygulamalı deniz eğitimleri sırasında Şehitler Abidesi önünden geçerken, Çanakkale şehitlerini selamladı.

Deniz Harp Okulu öğrencileri uygulamalı deniz eğitimleri sırasında Şehitler Abidesi önünden geçerken, Çanakkale şehitlerini selamladı.

TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Çanakkale Boğazı geçişinde Çanakkale şehitlerini selamladı.

O anların fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, "Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerimiz, TCG BAYRAKTAR ile Uygulamalı Deniz Eğitimlerine devam ediyor. Genç Bahriyeliler, eğitimler esnasında Çanakkale Şehitlerimizi selamladı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notuyla paylaşıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı