Son dakika haberleri: Gelibolu'da orman yangını kontrol altına alındı (2) Son dakika habere göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORÇanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarında, Tekirdağı'ın Şarköy ilçesinin sınırlarında kalan ormanlık alanda saat 13.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarında, Tekirdağı'ın Şarköy ilçesinin sınırlarında kalan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan 5 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve işçi ile müdahale edildi. Yangın, saat 19.00'da kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar kızıl çam ormanı kül oldu. Öte yandan, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında aynı saatlerde çıkan orman yangını ise büyümeden söndürüldü.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA