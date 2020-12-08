Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

08.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:52

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.

Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Ayhan Sefer Üstün?ün evine silahlı saldırı
Son dakika haberleri... Ayhan Sefer Üstün?ün evine silahlı saldırı
Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı
Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:51:58. #1.14#
title