Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere ateş açıldı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere ateş açıldı

18.10.2020 06:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 07:29
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere ateş açıldı

Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes iki ülke tarafından kabul edilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece saatlerinden itibaren başlayan ateşkesin Ermenistan ordusu tarafından ihlal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Ermenistan ordusunun kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

KURTARILAN KÖYLERE HAVAN VE TOPLARLA ATEŞ AÇILDI

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi. Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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