Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği göletten çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği göletten çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı

11.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:37

Gaziantep'te çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, fırlattığı sopasını almak için girdiği sulama göletinden çıkamadı. Kardeşinin haber verdiği yetkililer tarafından bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, sopasını almak için girdiği sulama göletine hayatını kaybetti.

Sakçagözü Mahallesi'nde kardeşiyle birlikte, kendilerine ait büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan 12 yaşındaki Hamza Çökükoğlu, su birikintisinde balık gördüğünü söyleyerek elindeki sopasını gölete fırlattı.

GİRDİĞİ GÖLDEN ÇIKAMADI

Küçük çocuk sopasını almak için girdiği göletten çıkamayınca kardeşi yakınlarına haber verdi. Göletten bilinci kapalı olarak çıkarılan küçük çoban, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamza Çökükoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği gölden çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı
Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği göletten çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Melania Trump Vladimir Putin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Özgü Namal Yekta Kopan
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Caner Erkin Roland Garros Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Belen Rusya Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği göletten çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:36:54. #1.14#
title