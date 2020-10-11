Bu acıya yürek dayanmaz! Sopasını almak için girdiği göletten çıkamayan küçük çoban kurtarılamadı

Gaziantep'te çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, fırlattığı sopasını almak için girdiği sulama göletinden çıkamadı. Kardeşinin haber verdiği yetkililer tarafından bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.