Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulundan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Dumandan etkilendiği belirtilen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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