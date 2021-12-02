Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gaziler Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulundan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Dumandan etkilendiği belirtilen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.