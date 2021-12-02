Son dakika haberleri: Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulundan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Dumandan etkilendiği belirtilen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.