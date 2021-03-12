Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 302 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 302 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 302 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 159, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 143 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 1530 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar