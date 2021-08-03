Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazazede köpek, kendisine yardım etmek isteyen çocuğu yaraladı
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazazede köpek, kendisine yardım etmek isteyen çocuğu yaraladı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazazede köpek, kendisine yardım etmek isteyen çocuğu yaraladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpek, kendisine yardım etmeye çalışan çocuğu ayağından yaraladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpek, kendisine yardım etmeye çalışan çocuğu ayağından yaraladı.

İslahiye-Hassa Karayolu Altınüzüm Mahallesinde Y.V. yönetimindeki 27 T 5503 plakalı ticari taksi, yola çıkan köpeğe çarptı.

Sesleri duyunca evinden çıkarak yaralanan köpeğe yardıma koşan 10 yaşındaki Ali Keleş, köpeğin ayağından ısırması sonucu yaralandı.

Keleş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralı köpeğin de İslahiye Belediyesi Barınağında tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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