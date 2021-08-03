Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazazede köpek, kendisine yardım etmek isteyen çocuğu yaraladı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpek, kendisine yardım etmeye çalışan çocuğu ayağından yaraladı.