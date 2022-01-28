Son dakika haberleri | Gayrimenkul sektörü Arap yatırımcılarla İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) - Gayrimenkul sektörü, İstanbul'da bin 500 Arap yatırımcıyla bir araya geldi. Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'nde, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı, Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturdu.

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, 16. Türk ve Arap İşbirliği Zirvesi'nde 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı, Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturdu. Katılımcılar, Türkiye'deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu. TÜRAP, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının, Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek. Düzenlenen fuara, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay ve birçok vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar yaptı. Attar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a plaket takdim etti.

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar ise Arap ülkesiyle ilişkileri güçlendirme ve ortaklıkları çoğaltma açısından böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Attar şunları kaydetti: "Bizim çalışmalarımız fuardan öte. Çünkü biz dikkat ettiğimiz çalışmalar Arap ülkesi ile ilişkilerimizi nasıl güçlendiririz nasıl ticaretimizi ortaklığımızı çoğaltabiliriz diye vesile olarak tabi fuarımızı ortaya koyuyoruz. Hem Türk üreticisini kendi kaliteli üretimini Arap ülkelerde yerini alsın. Çalışmalara daha geniş bir saha vermek istiyoruz. Onun için hem Türkiye hem Arap ülkelerine sürekli bu çalışmalar içerisindeyiz. 16. TÜRAP fuarımızı gerçekleştirdik. Tüm katılanlara çok teşekkür ederiz". - İSTANBUL