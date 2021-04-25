Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
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Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek

Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GARA şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya (63), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu'na destek mesajı verdi.

GARA şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya (63), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu'na destek mesajı verdi. Kaya, "Allah askerimize polisimize güç kuvvet versin. İnşallah orayı teröristlerin başına yıkacaklar. Şehit babası olarak bu operasyonu sonuna kadar destekliyorum" dedi. 

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu"na destek mesajı verdi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK hedeflerinin ateş altına alındığı operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah hiçbir asker ve polisimizin burnu bile kanamadan bu teröristlerin kökünü kazıyacaklar. İnşallah orayı teröristlerin başına yıkacaklar. Şehit babası olarak bu operasyonu sonuna kadar destekliyorum. Hiçbir güvenlik güçlerimizin burnu kanamadan ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon sürmeli" dedi.


Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek
Son dakika haberleri! Gara şehidi Kaya'nın babasından Irak'ın kuzeyindeki operasyona destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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