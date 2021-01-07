Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti

07.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:43
Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ziyaret ettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ziyaret ettiğini belirtti.

Fuat Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı ziyarete ilişkin Twitter hesabından fotoğraflı paylaşımda bulundu. Oktay mesajında, "Ülkemizi ziyareti kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ziyaret ettik. Savunma sanayimizin bilgi, birikim ve potansiyelini kendilerine aktardık" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti
Son dakika haberleri: Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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