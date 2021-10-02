Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başkent Paris'teki Lamartine Kitabevinde yeni yayımlanan « Yürüyüşler (Promenades)» adlı kitabı için imza günü düzenledi.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başkent Paris'teki Lamartine Kitabevinde yeni yayımlanan « Yürüyüşler (Promenades)» adlı kitabı için imza günü düzenledi. Sarkozy'nin bu kitabını imzalatmak isteyen Fransızlar, kitabevinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.