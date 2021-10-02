Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi - Haberler
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Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başkent Paris'teki Lamartine Kitabevinde yeni yayımlanan « Yürüyüşler (Promenades)» adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başkent Paris'teki Lamartine Kitabevinde yeni yayımlanan « Yürüyüşler (Promenades)» adlı kitabı için imza günü düzenledi. Sarkozy'nin bu kitabını imzalatmak isteyen Fransızlar, kitabevinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi

Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi

Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi

Son dakika haberleri! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yeni yayımlanan kitabı için imza günü düzenledi
AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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