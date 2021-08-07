Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
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Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.

Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.

Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria'ya doğru ilerledi.

Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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