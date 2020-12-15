Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
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Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı

15.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:10

Denizli'de dün meydana gelen foseptik faciasında 3 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda 2 kişi taburcu olurken 3 kişi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Denizli'de dün meydana gelen foseptik faciasında 3 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda 2 kişi taburcu olurken 3 kişi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde 14.00 sıralarında meydana gelmişti. Foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçilerden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. 6 metre derinliğindeki fosseptiğe çukuruna arkadaşını kurtarmak için inen diğer 5 işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan Polat Parlak (21) ve Hüseyin Güneş (23) tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Tedavileri devam eden Turgay Yıldırım (25) ve Furkan Peşin (17) yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Abdurrezzak Beşar, Ahmed Abdullah ve Eyyub Babadi'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, inşaat sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel gözaltına aldı.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si yoğun bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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