Foça'daki yangının etrafı çevrildi
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Foça'daki yangının etrafı çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan çalışmalar sonlandırılırken, ekiplerin karadan gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı. İddiaya göre yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

ETRAFI ÇEVRİLDİ, TEHLİKE ARZ ETMİYOR

4 saatten uzun süredir devam eden yangın saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısmen parlamaların olduğu alanda ekipler arazözler ve itfaiye araçları ile karadan müdahalelere devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan çalışmalar sonlandırıldı. Ekiplerin kararan havaya rağmen alevlerle mücadelesi sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - İsmail Hakkı Ergün - Ersoy Toptaş/İHA)

Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Foça'daki yangının etrafı çevrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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