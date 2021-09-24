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Son dakika haberi: FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Balıkesir'de 13 Eylül Pazartesi günü 52 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ-PYD operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı, 27'si ise etkin pişmanlık hükmünden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de 13 Eylül Pazartesi günü 52 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ-PYD operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı, 27'si ise etkin pişmanlık hükmünden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 13 Eylül Pazartesi günü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanısıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklanırken, etkin pişmanlık hükmünden faydalanan 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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