Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok

İTALYA'ya giderken, yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını belirten Yeşim Gür (48), "Annem ve babam çok perişan. Lütfen sesimiz duyulsun. Ölüm Allah'ın emri. Ben ölü ya da diri kardeşimi istiyorum" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, 18 Şubat günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti. Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtildi.

Hülya ve Sedat Çakır ise büyük üzüntü yaşadıklarını, kardeşlerinin bulunmasını istedi.