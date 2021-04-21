Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi E. ile oğlu Kadir Ozan E. için duruşma savcısı da mütalaasını açıkladı. Baba- oğula ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.

Geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana gelen olayda, Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu kız kardeşi H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILMIŞTI

Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet istendi
Fenomen Ares

ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENDİ

Davanın 5'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklara tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine duruşma ertelendi.

Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet istendi
Ares'in acılı ailesi
Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu ortaya çıktı! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş
Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu ortaya çıktı! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan
Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan
'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Hakan Arslan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 11:27:50. #1.14#

title