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Son dakika haberleri: Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı İstanbul Fatih'te demans hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te demans hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevlerin içinde kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'ndeki 4 katılı binanın en üst katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Oğluyla beraber yaşayan Tülay Yıldırım'ın evinde çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına bulunan Yıldırım, bir anda alevlerin içinde kaldı. Dumanları gören apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demans hastası yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Kadın kapkara olmuştu"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın vatandaş, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Teyze 'Demans' hastası. Aklı gidip geliyor. Onun evinde oluyor. Sigara mı içiyordu, ocaktan mı yandı, bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler. Yanmış. Kapkaraydı kadın" dedi.

Son dakika haberleri: Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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