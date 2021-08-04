Son dakika haberleri! Fatih Mahallesi yangınlar için tek yürek oldu

Son dakika haberi... Eskişehir'de muhtarın yardım çağrısına duyarsız kalmayan mahalle sakinleri, yangın bölgesindeki vatandaşlar için tek yürek oldu.

Eskişehir'de muhtarın yardım çağrısına duyarsız kalmayan mahalle sakinleri, yangın bölgesindeki vatandaşlar için tek yürek oldu.

Türkiye'de farklı bölgelerde meydana gelen yangınların yaraları bir yandan sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgelerine maddi ve manevi destekler sürüyor. Yardım kampanyaları ile bölgede çalışan ve oturan halkın ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Yangın bölgesine yardım için bir çağrıda Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım'dan geldi. Muhtarın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıya mahalle halkı ve hayırsever vatandaşlar duyarsız kalmadı. Kısa sürede muhtarlığa Çocuk bezi,havlu peçete, tuvalet kağıdı, bakliyat, yastık yorgan battaniye, kıyafet ve gıda maddeleri getirildi. Yangın bölgesinde zor durumda olanlar için tek yürek olan mahalle ilk araçlarını Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi. Yardımların muhtarlıkta toplanmaya devam ettiğini ifade eden Muhtar Yıldırım, "Oradaki vatandaşlarımız için çağrıda bulunmuştum. Mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlarımız anında yardımlarını getirdiler. Bir araç doldurduk. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Yeniden bir araç göndereceğiz. Yada giden bir araca malzemelerimizi vereceğiz. Yardım eden herkese teşekkür ederim. Gün birlik olma günü. Bu zamanlarda bizler her zaman birlik olmayı başarmışızdır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı