Son Dakika | Ezine'de orman yangını çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.

(Erol Güngördü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı