Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
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Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

21.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:04
Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi: Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, DHAEYÜPSULTAN Meydanı ve Alibeyköy'de koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, DHA

EYÜPSULTAN Meydanı ve Alibeyköy'de koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. İstanbul genelinde ilçe kaymakamları tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamadan muaf olan marketler ve paket servis yapmak suretiyle açık olan restoranlar tek tek denetlendi. Eyüpsultan'da yapılan maske, mesafe ve temizlik denetimine ilçe kaymakamı İhsan Kara da katıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Uzun süredir kovid ile ilgili denetimlerimize devam ediyoruz. Halkımıza ve esnafımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayan vatandaşlara yönelik uyarılarımızı yapıyor, gerekli idari kuralları uyguluyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinatörlüğünde bütün arkadaşlarımız Eyüpsultan genelinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Son Dakika | Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ELİF YAVUZ

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