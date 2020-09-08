Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.

08.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:37

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Yaklaşık 140 kiloluk şahsın cesedi evinden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ (55) adlı şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, Ahmet Altındağ'ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.

Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ahmet Altındağ'ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinan Akçıl Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 13:37:30. #1.14#
title