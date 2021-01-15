Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada

15.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:57
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada

AVCILAR'daki bir çiğköfteciye müşteri gibi gelen yabancı uyruklu bir kişi, iş yeri sahibinden sipariş miktarını sorma bahanesi ile aldığı cep telefonunu alarak kaçtı.

AVCILAR'daki bir çiğköfteciye müşteri gibi gelen yabancı uyruklu bir kişi,  iş yeri sahibinden sipariş miktarını sorma bahanesi ile aldığı cep telefonunu alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir çiğköfte bayiinde meydana geldi. Dışarıda bekleyerek müşterinin gitmesini bekleyen kimliği henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi,  çiğ köfte dükkanını işleten Kübra Ör'ün yanına gelerek, 4 kişilik bir porsiyon istedi. Daha sonra hemen yakında oturduğunu evde daha fazla kişi bulunduğunu,  bu miktarın yetmeyebileceğini belirten  kişi,  yanında telefon olmadığı için soramadığını söyledi. Kübra Ör, bunun üzerine telefonunu kullanabileceğini söyledi.  Telefonu alan ve bir süre Arapça konuşan kişi daha sonra kapıya yöneldi ve koşarak kaçtı. 

Kübra Ör,   telefonunun çalınması ile adeta şok geçirdiğini söyledi. Kaçan şüphelinin peşinden koşmalarına rağmen onu yakalamadıklarını söyleyen  Ör, "Telefonu aldığımda 3 bin 500 TL civarındaydı. Bana 4 bin TL'ye yakın maliyeti oldu. Şikayetçi oldum, polisler gelip çalışma yaptı. Umarım başkalarının da canı yanmaz" dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için  çalışma başlattı.


Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada
Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump İlker Başbuğ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 10:59:49. #1.15#
title