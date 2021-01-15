Eve sipariş sorma bahanesiyle telefonu alarak kaçtı.. O anlar kamerada

AVCILAR'daki bir çiğköfteciye müşteri gibi gelen yabancı uyruklu bir kişi, iş yeri sahibinden sipariş miktarını sorma bahanesi ile aldığı cep telefonunu alarak kaçtı.

AVCILAR'daki bir çiğköfteciye müşteri gibi gelen yabancı uyruklu bir kişi, iş yeri sahibinden sipariş miktarını sorma bahanesi ile aldığı cep telefonunu alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir çiğköfte bayiinde meydana geldi. Dışarıda bekleyerek müşterinin gitmesini bekleyen kimliği henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi, çiğ köfte dükkanını işleten Kübra Ör'ün yanına gelerek, 4 kişilik bir porsiyon istedi. Daha sonra hemen yakında oturduğunu evde daha fazla kişi bulunduğunu, bu miktarın yetmeyebileceğini belirten kişi, yanında telefon olmadığı için soramadığını söyledi. Kübra Ör, bunun üzerine telefonunu kullanabileceğini söyledi. Telefonu alan ve bir süre Arapça konuşan kişi daha sonra kapıya yöneldi ve koşarak kaçtı.

Kübra Ör, telefonunun çalınması ile adeta şok geçirdiğini söyledi. Kaçan şüphelinin peşinden koşmalarına rağmen onu yakalamadıklarını söyleyen Ör, "Telefonu aldığımda 3 bin 500 TL civarındaydı. Bana 4 bin TL'ye yakın maliyeti oldu. Şikayetçi oldum, polisler gelip çalışma yaptı. Umarım başkalarının da canı yanmaz" dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş