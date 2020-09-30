Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
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Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

30.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:03

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölümüne neden iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin iş yeri sahibi ve doktorun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, geçen hafta Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, İzmir'de yakalanan Dr. Öner Özsoyeri'nin ardından iş yeri sahibi Erdal Doğruya da tutuklandı.

ÜÇ AY ÖNCE AÇILAN İŞ YERİ RUHSATSIZ

Bu arada, Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olan estetik operasyonun yapıldığı iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNİ BOŞALTARAK KAÇMIŞLAR

Kübra Boyraz'ın hayatını kaybettiği gün, Erdal Doğruya ile beraberindeki 4 kişinin iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi. Ayrıca, Dr. Öner Özsoyeri'nin ifadesinde, iş yeri sahibini suçladığı belirtildi.

Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 24 Eylül'de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Eylül'de şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vermiş, 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalanmış, Dr. Öner Özsoyeri tutuklanmıştı.

Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları (2)
SİVASLI İBOCAN: Denetmenler, zabıtalar sokakta ki simitçi ile gün geçirmeyin , binalarda , işhanlarda olan kaçak işyerlerine ceza yazsınlar, emin olun ihracat yapmış kadar para toplanır. . İlla ki ölüm olacak, yangın çıkacak öyle tesbit ediyorlar. . Zahmet etmeyin maaşınızı alın oturun, sizin yaptığınız iş de kaçak işyeri gibi, hak edilmeyen gelir. . !!!
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HASAN AKDEMİR ( KAFA TOHTORU ): Aaaaa, hiç inanılacak gibi değil. Bir de saç ekim merkezlerini mi araştırsalar .
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