Son dakika haberleri: Eskişehir'de Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesine şehadet belgesi verildi

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'e şehadet belgesi verildi.

Eskişehir'de, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'e şehadet belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Hakan Bilgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan ve Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, şehidin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ayyıldız, şehidin annesi Ayşe Güler'e Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık