Son dakika haberleri... Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de alacağını tahsil etmek için gittiği yerde bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eskişehir'de alacağını tahsil etmek için gittiği yerde bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim U, maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İlk savunmasını yapan sanık, korkutmak için havaya ateş açtığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Oğuz, yabancı bir numaradan beni aradı ve aramızdaki olayı konuşarak halletmemizi söyledi. Ben de buluşmaya gittim. Oğuz tanımadığım birkaç kişiyle oradaydı ve tek başına bana doğru geldi. Elinde bıçak vardı. Oğuz bana bıçakla saldırarak karnımdan yaraladı. Oradakiler bizi ayırdılar ve sonra bizim gittiğimiz araçta tüfek olduğunu görmüştüm. Bıçakla yaralanmam sebebiyle ve Oğuz'u korkutmak için tüfeği aldım. Ona doğrulttum ancak ateşlemedim. Oğuz oradakilerden tüfek istedi. Ben de ona doğru koşunca tüfeği alamadan ara sokaklara doğru kaçtı. Ben olay yerinden uzaklaştım. Fakat Oğuz peşimden gelmiş. Tüfekle bana doğru ateş edince ben eğildim. Daha sonra korkutmak için elimdeki tüfekle havaya doğru ateş ettim. Maktulü hedef gözeterek ateş etmiş değilim. Bu yüzden kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Eskişehir'de geçen yıl kasımda Emek Mahallesi'nde çıkan kavgada İbrahim U'nun pompalı tüfekle vurduğu Oğuz Akdoğan kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan İbrahim U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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