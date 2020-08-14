Son dakika haberleri... Eski eşi tarafından boğularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberine göre Eski eşi tarafından boğularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Gizem Filiz'i öldürülen eski eş tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde, boşandığı eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski eşi tarafından boğularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Gizem Filiz'i öldürülen eski eş tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, boşandığı eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz (26), son yolculuğuna uğurlandı. Gizem Filiz'i öldüren eski eş Aykut H. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

Eski eşin öldüren tutuklandı

Emniyetteki işleri tamamlanan Aykut H., buradan adliyeye sevk edilirken nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlı Aykut H, ilk ifadesinde eski eşi Gizem Filiz'i çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü söylemişti.

Gizem Filiz'e son görev

Eski eşi tarafından öldürülen Gizem Filiz içinse bugün ilkindi namazını müteakip Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Gizem Filiz'in yakınları gözyaşı dökerken, Filiz'in naaşı helallik alındıktan sonra dualarla cenaze aracına yüklendi. Gizem Filiz'in cenazesi defnedilmek üzere Buca ilçesi Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA