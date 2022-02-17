Son Dakika | Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Tbmm Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Kumbaracıbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Haydar Akar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kumbaracıbaşı için dua edildi. Kumbaracıbaşı Kocatepe Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı. 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.